بالصور.. قرينة الرئيس الفرنسي تزور منطقة الأهرامات

الغرامة على كل دور وبالتقسيط.. كل ما تريد معرفته عن "التصالح في المخالفات"

كتب- يوسف عفيفي:

استقبلت منطقة آثار الهرم، اليوم الاثنين، بريجيت ماكرون قرينة الرّئيس الفرنسي، علي هامش زيارتهما الرسمية لمصر.

وقالت وزارة الآثار، إن أشرف محيي مدير عام منطقة الأهرامات، استقبلها واصطحبها في زيارة استغرقت ما يقرب من ساعتين بدأت بجولة حول الهرم الأكبر ومتحف مركب الشمس وتمثال أبو الهول وانتهت ببانوراما أهرامات الجيزة، حيث استمعت خلالها لشرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية ومشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة ومشروع ترميم تمثال أبو الهول ومشروع تطوير منطقة الأهرامات.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن قرينة الرئيس الفرنسي، حرصت على التقاط الصور التذكارية لها بالمنطقة أمام تمثال أبوالهول والبانوراما.

ومن جانبها قالت الأثرية والمرشدة السياحة فاطمة عبدالله والمصاحبة للزيارة، إن قرينة الرئيس الفرنسي انبهرت بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وقدرة وإعجاز المصريين على بناء الأهرامات العظيمة ومركب الشمس بتقنيتها العالية.

وأضافت أن قرينة الرئيس الفرنسي حرصت أيضا على الوقوف أمام تمثال أبوالهول فتره لتتأمل عبقرية صنعه كما التقطت الصور مع بعض الزائرين المصريين، وبعض السياح من جنسيات مختلفة والذين كانوا متواجدين بالمنطقة أثناء الزيارة وطلبوا منها التقاط الصور التذكارية لها معهم.