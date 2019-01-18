ظل مشردا 5 سنوات.. "التدخل السريع" بالتضامن ينقذ مُسنا من "برد الشارع"

به أفران وجبانة.. كشف أثري بمنطقة صناعية وتجارية في الإسكندرية

كتب- محمد قاسم:

أنقذت حملة "إنقاذ إنسان" بوحدة التدخل السريع بوزارة التضامن، مُسنا مشردا بلا مأوى من برد الشارع ونقلته إلى دار رعاية اجتماعية.

وقال محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، إن أعضاء فريق التدخل السريع المشكل لإنقاذ المشردين وجد مسنًا يفترش الرصيف أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، يبلغ من العمر 70 عاما ويدعى "م. أ" من مواليد محافظة البحيرة ولا يوجد معة أي أوراق ثبوتية وكان يعمل في إحدى شركات الأمن الخاصة وترك بيته بعد وفاته عائلته.

وأضاف أن المسن متواجد في هذا المكان منذ خمس سنوات، وأقنعه أعضاء الفريق بالانتقال والإقامة في إحدى دور الرعاية لتوفير حياة كريمة له.​