اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية "الدور الأول" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 - 2026، حيث أدى الطلاب الامتحانات في مادة الدراسات الاجتماعية.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، إنه جرى انتهاء الامتحانات وسط أجواء تميزت بالانضباط والهدوء بكافة اللجان على مستوى المحافظة، مؤكدة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بمدينة الطور، م تتلقى أي شكاوى، أو رصد أي تجاوزات.

وأكدت مدير المديرية في تصريح اليوم، أنه جارِ تأمين أعمال نقل أوراق الإجابة إلى مركز التصحيح بمدينة الطور، تمهيدًا لبدء أعمال التصحيح، والتي من المقرر أن تنطلق السبت المقبل، مشيرة إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة تحري الدقة في التصحيح وأعمال جمع ورصد الدرجات، حتى تظهر النتيجة بشكل عادل.

وأعربت وكيلة المديرية عن شكرها لجميع القائمين على الامتحانات من رؤساء لجان، ومراقبين، وملاحظين، وإداريين، للعمل بكل إخلاص وتفانٍ لتوفير مناخ ملائم وآمن للطلاب، والعمل على تذليل كافة العقبات خلال فترة الامتحانات، لتنتهي أعمال الشهادة الإعدادية بصورة مشرفة تليق بالمديرية.

وأدى 3681 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بجنوب سيناء، الامتحانات داخل 52 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.