"مستقبل وطن" بالجيزة يقود حملة مكبرة للنظافة وتمهيد الطرق

كتب- أسامة عبدالكريم:

نظم حزب مستقبل وطن، أمانة مركز الصف بمحافظة الجيزة برئاسة محمود سليم شوري، حملة نظافة وتمهيد الطرق ورفع أكوام القمامة والأتربة من الطريق في مدينة الصف وقراها.

وقالت رضا خطاب، أمين مساعد المرأة، إن الحملة تأتي فى إطار المشاركة المجتمعية التي ينظمها الحزب إيمانا بدور الحزب فى التعاون لحل مشكلة النظافة والحفاظ على البيئة من التلوث .

شارك في الحملة من هيئة مكتب الحزب، المستشار غوينم محمد غوينم، أمين التنظيم، والمستشار أحمد أبوشوق، الأمين المساعد، ورضا خطاب، أمين مساعد أمانة المرأة، وجيهان مجدي، أمين مساعد أمانة العلاقات العامة، وسامى أبوعوض، عضو حزب مستقبل وطن، وأيمن محسوب، أمين مساعد أمانة الشباب، وهليل عليان، أمين العلاقات العامة.

وتقدم الحزب بطلب لرئاسة مجلس ومدينة الصف بتوفير الجليدر والقلابات واللودر لتمهيد الطريق وتسويتها وإزالة أكوام الأتربة والمرتفعات والمنخفضات من الطرق بمدينة الصف.