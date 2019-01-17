وزيرا البيئة والسياحة يناقشان الحفاظ على التنوع البيولوجي

كتب- يوسف عفيفي:

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع موسع بحضور قيادات الوزارتين؛ لمناقشة أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة بين الوزارتين لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئة المحيطة بالأماكن السياحية .

حضر الاجتماع كل من سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، والدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، و عماد حسن مستشار وزيرة السياحة لشئون الطاقة والتنمية المستدامة، والدكتورة نورا سالم مستشارة الوزيرة للعلاقات الدولية.

وحسب بيان، الخميس، استهلت الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع بتأكيد أهمية التعاون خلال الفترة المقبلة بين وزاراتي السياحة والبيئة وخاصة فى ظل إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والذى ترتكز رؤيته على تحقيق السياحة المستدامة وتطبيق المعايير الدولية للاستدامة فى كافة الاماكن السياحية المصرية للحفاظ على ثرواتنا الطبيعة.

واستعرضت وزيرة السياحة الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وصلتها بقطاعي السياحة والبيئة، مشيرة إلى أن هناك أولوية كبيرة لدى الوزارة لإحداث طفرة نوعية في استدامة الأنشطة السياحية من خلال تدريب العنصر البشرى بالقطاع وتأهيله.

وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل التعاون بين الوزارتين في ملف التدريب، منها تفعيل برنامج تدريبي بالتعاون مع غرفة الغوص لتدريب العاملين بسياحة السفاري ومرشدى الغوص.

كما تم الاتفاق على استكمال منظومة تخريج المرشد البيئي التي تم إطلاقها مؤخرا وتم من خلالها تدريب عدد 35 مرشد بيئي في مدينة شرم الشيح بالتعاون مع وزارة البيئة كدفعة أولى، والتوسع في تلك المنظومة لتخريج دفعات أخرى مؤهلة وأكثر تخصصا في مجالات السياحة البيئية وخلق جيل من المرشدين السياحيين القادرين على التعامل مع الموارد الطبيعية والحفاظ على استدامتها والدفع بالسياحة البيئية.

وتم مناقشة وضع ضوابط واشتراطات لتصاريح مزاولة النشاط السياحي التجارى داخل مناطق المحميات الطبيعية، وآليات مراعاة الاشتراطات البيئية في الأنشطة السياحية وإيجاد آلية لعمل رقابة مشتركة بين الوزارتين للتأكد من عدم وجود أي سلوكيات أو ممارسات خاطئة في التعامل مع البيئة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية والتي لم تُحدَّث منذ عام 2006 لتتواكب مع المعايير الدولية، وذلك من خلال الاستعانة بخبير من منظمة السياحة العالمية متخصص في تصنيف الفنادق، مشيرة إلى أهمية وجود معيار للإطار البيئى يتم أخذه في الاعتبار عند تصنيف هذه الفنادق.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على سعادتها برؤية وزارة السياحة لتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعة، معربة عن تفاؤلها بهذا التعاون الذى يشهده قطاعي البيئة والسياحة معا لأول مرة مما يعد فرصة حقيقية يجب استغلالها للدفع بالملفات المشتركة للأمام والعمل عليها من أجل الأجيال القادمة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الاتفاق على تعريفات واضحة للمفاهيم التي يتم العمل عليها كمفهوم السياحة المستدامة والتي أحد مكوناتها السياحة البيئية لضمان دقة تحديد خطط العمل والأهداف المطلوب تحقيقها، وذلك من خلال حملات تستهدف تعريف متخذي القرار والمواطنين بتلك المفاهيم بوضوح.

وفى هذا الإطار اقترحت الدكتورة رانيا المشاط أن يتم تنظيم ورشة عمل بين الوزارتين لتحديد هذه التعريفات وذلك في وجود ممثلين عن شركاء المهنة من القطاع الخاص .