المالية: خسائر السكك الحديدية تمثل 40 % من خسائر الهيئات الاقتصادية

كتب- أحمد علي:

كشف عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، عن تحقيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر لخسائر تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2017/2018.

وأوضح منصور، أن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى العام المالى المذكور تمثل أكثر من 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة والبالغ عددها 16 هيئة حققت خسائر تُقدر بنحو 23 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، والمُنعقدة الآن لمناقشة الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2017-2018.