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    السيطرة على حريق بحي الموسكي

    04:17 م الخميس 10 يناير 2019
    السيطرة على حريق بحي الموسكي

    كتب- محمد نصار:
    قال جمال محيي، رئيس حي الموسكي، إن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة الكاملة على حريق نشب بإحدى الغرف بالدور الرابع بالعقار رقم 1 عطفة الرويعي دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.
    وقالت محافظة القاهرة، في بيان، اليوم الخميس: "تبين أن الغرفة كانت مستغلة كورشة لتصنيع الأحذية".
    وأوضح رئيس الحي، أن أجهزة الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق نظمت حملة لإخلاء ميدان العتبة ومحيط المسرح القومي ومداخل ومخارج مترو الأنفاق تم خلالها رفع كافة الإشغالات من الباعة الجائلين وتجاوزات المحلات وإخلاء الأرصفة للمشاة.

    حريق حي الموسكي جمال محيي اخلاء ميدان العتبة اخماد حريق

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