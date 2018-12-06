جولة ميدانية لمحافظ القاهرة بوسط العاصمة وميدان رمسيس

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، جولة ميدانية بمنطقة وسط المدينة وميدان رمسيس وكورنيش النيل تفقد خلالها استقرار الأوضاع والسيطرة على تصريف مياه الأمطار التي تعرضت لها أحياء القاهرة أمس ولم تؤثر على انتظام الحركة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية نظرًا لسحب المياه أولًا بأول، وانتشار وتوزيع الشفاطات طبقًا لخطة العمل المجهزة مسبقًا مما ساعد على منع ظهور تراكمات أو تجمعات لمياه الأمطار. بحسب بيان صادر عن المحافظة منذ قليل.

وطالب عبدالعال، خلال الجولة، بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي شهدها ميدان رمسيس مع استمرار أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، وصيانة دورية لأعمدة الإنارة والأرصفة وطلاء البردورات وأجسام الكباري مع تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات والتصدي لوجود الباعة الجائلين بمداخل ومخارج الميدان لعدم عرقلة الحركة المرورية داخله، كما أصدر تعليماته لرجال المرور والمرافق بتطبيق القانون بكل حزم بالمناطق التي تقرر عدم الانتظار بها نهائيًا على الجميع بدون استثناءات، وكذلك السيطرة على مواقف السرفيس العشوائية بمحيط الميدان مع عدم السماح نهائيًا بتواجد أي بائع جائل وضبطه وتحرير المحاضر اللازمة ضده وإحالته للنيابة العامة.

ووجه المحافظ، كافة رؤساء الأحياء بضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى والتواجد والمرور الدائم بالشوارع والمحاور والميادين والتحرك سريعًا لمواجهة أي طارئ أو تجمعات مائية في أي موقع طبقًا لخطة العمل الموضحة بالتنسيق مع شركة الصرف وهيئة النظافة والأجهزة المعنية الأخرى.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتابع على مدار الساعة خلال الفترة القادمة تقارير غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تحسبًا لتعرض العاصمة لموجة طقس وأمطار متوقعة، وناشد المواطنين أهمية الإبلاغ عن أي شكاوي من تجمعات مياه أمطار بأي موقع من خلال التواصل مع غرفة عمليات المركزية بالمحافظة من خلال أرقام تليفونات 23907147-23912136 للتعامل الفوري معها.​