السيسي يتبادل التهاني مع زعماء العالم بالعام الجديد.. ويهنئ المصريين بالخارج

القاهرة- أ ش أ:

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم - التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد" 2019" ، أعرب فيها عن أطيب تمنياته لهم بعام جديد "سعيد" تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم، ولشعوبهم ولجميع شعوب العالم بدوام التقدم والرخاء.

كما بعث الرئيس، ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر في الخارج بهذه المناسبة، أعرب فيها عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد "2019" ، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، وأن يأتي العام الجديد محققا لآمالهم وطموحاتهم، ويحمل لمصرنا "الحبيبة " مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار.

وتلقى الرئيس أيضًا، برقيات تهنئة بالعام الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لمصر، بدوام الرقي والتقدم والازدهار.