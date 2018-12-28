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    السفير الروسي بواشنطن: نتوقع تغير الوضع السياسي في الولايات المتحدة

    11:07 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
    السفير الروسي بواشنطن: نتوقع تغير الوضع السياسي في الولايات المتحدة

    أناتولي أنتونوف

    موسكو (أ ش أ)

    أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، أن إجراء اجتماع آخر لزعيمي روسيا والولايات المتحدة يعوقه الوضع السياسي الداخلي الصعب في الولايات المتحدة، ولكن روسيا تتوقع أنه سيتغير.

    وقال السفير الروسي، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: " نتوقع تغيُّر الوضع وأن نكون قادرين على البدء في ترجمة النغمة الإيجابية إلى مستوى عملي. لكن حتى الآن يعوق ذلك الوضع السياسي الداخلي المعقد في الولايات المتحدة، و(التشويه) المستمر لروسيا وقيادتها. وإن أي تواصل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري دراسته من قبل وسائل الإعلام الأمريكية والمحللين السياسيين (تحت المجهر). وتُنتقد بشدة أي علامات لتطبيع العلاقات أو تجديد التعاون".

    وأشار أنتونوف إلى أنه بسبب هذا، فإن العمل على القضايا الرئيسية، مثل الاستقرار الاستراتيجي، ومنع سباق التسلح، والتعاون في "النقاط الساخنة" (سوريا وأفغانستان وكوريا الشمالية) متوقف.

    وأضاف الدبلوماسي الروسي: "بشكل منفصل، سأسلط الضوء على مشكلات معاهدة ستارت الجديدة، التي تنتهي في 2021. وفي هلسنكي، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التفكير في امكانية تمديد هذه الاتفاقية لخمس سنوات أخرى، والذي يمكن أن يتم بسرعة كبيرة. يجب أن نقرر الآن، إذ أن المزيد من التأخير في مناقشة هذه القضايا محفوف بتوترات عالمية متزايدة".

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