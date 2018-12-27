  • عاجل:أسعار الذهب تواصل الارتفاع لليوم الخامس (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بشاير الخير2 حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    رئيس الوزراء يُهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

    01:23 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    رئيس الوزراء يُهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية.

    وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتهنئة للأخوة الأقباط، داخل الوطن وخارجه بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن يهل علينا العام القادم بكل خير وسعادة على عموم المصريين، كما توجه بالتهنئة للوزراء بالعام الميلادى الجديد، خاصة أن هذا الاجتماع هو آخر اجتماع بالعام، متمنياً لهم التوفيق فى مهامهم لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

    مصطفى مدبولي عيد الميلاد المجيد مجلس الوزراء احتفالات عيد الميلاد

    الخبر التالى:

    أمين "الأعلى للثقافة" يكرم مرفت مرسي رئيس المركز القومي لثقافة الطفل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان