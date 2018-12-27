رئيس الوزراء يُهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتهنئة للأخوة الأقباط، داخل الوطن وخارجه بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن يهل علينا العام القادم بكل خير وسعادة على عموم المصريين، كما توجه بالتهنئة للوزراء بالعام الميلادى الجديد، خاصة أن هذا الاجتماع هو آخر اجتماع بالعام، متمنياً لهم التوفيق فى مهامهم لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.