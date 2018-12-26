جولة تفقدية لمحافظ الجيزة بمنشأة القناطر وأوسيم والوراق

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كتب-إسلام ضيف:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن هناك متابعة يومية لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالأحياء والمراكز والمدن، وذلك للتأكد من تنفيذ الأعمال بكفاءة ووفق الجدول الزمنى المحدد.

جاء ذلك في جولة قام محافظ الجيزة بمراكز ومدن منشأه القناطر وأوسيم وحي الوراق، رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، والمهندسة نجوى السيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وأشار راشد، إلى أنه تم الانتهاء من رصف طريق برقاش بني سلامة بمركز ومدينة منشأة القناطر بتكلفة 6,5 مليون جنيه، حيث تم توسعه الطريق وإزاله التعديات من الجانبين ودعمة بأعمدة انارة ورفع كفاءتة بالكامل.

ووجه المحافظ خلال متابعتة لمشروعات الرصف بزيادة التخصيص المالي لرصف طريق مدخل قرية المنصورية الممتد بين جسر ترعة المنصورية وجسر ترعة المريوطية بطول 2,5 كم وبعرض يتراوح بين 20 الى 10 متر ليصل الى 9,5 مليون جنية لرصف الطريق بأكملة .

وشدد محافظ الجيزة على إزالة أي إشغالات أو تعديات من نهر الطريق ودعمة بأعمدة انارة أضافية للتسهيل على مستخدمي الطريق.

ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر برفع مستوى النظافة وتكثيف أعمال رفع المخلفات والرتش وتجريد الطرق ودعمها بصناديق قمامة إضافية.

كما تفقد المحافظ مشروع صوامع بني سلامة والذى تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيدًا بالمجهودات التي تم بذلها من قِبل الوزارة للانتهاء من المشروع.

وقد قرر المحافظ خلال جولته إحالة رئيس قرية برطس بمركز ومدينة أوسيم للتحقيق، وذلك لتدني مستوى النظافة بالقرية.