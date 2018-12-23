رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعودة الانعقاد غدًا

كتبت- ميرا إبراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مساء الأحد، الجلسة العامة للبرلمان على أن تعاود انعقادها في تمام الساعة الواحدة ظهر غدٍ الإثنين.

ووافق المجلس، خلال جلسته العامة، اليوم، على 6 قوانين بشكل نهائي، بموافقة ثلثي عدد الأعضاء، والتي كان المجلس وافق عليها فى مجموعها في جلسات سابقة، من بينها مشروع قانون رعاية المبتكرين والنوابغ، ورعاية أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ومشروع قانون نقابة التشكيلين، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر.

كما واصل المجلس أيضا، مناقشة مشروع قانون المحال العامة، حيث سيتستكمل مناقشته خلال جلسته العامة المقبلة أيضا.