السيسي لأسر المتوفين بألمانيا في 2015: "أنتم أخواتي وحبايبي" -(فيديو)

كتب - إسلام ضيف:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة النمساوية فيينا، عددًا من أسر المتوفين والمصابين الذين تعرضوا لحادث مروري بمدينة دريسدن الألمانية في يونيو 2015، أثناء سفرهم بريًا متوجهين من فيينا إلى برلين للمشاركة في الترحيب بزيارته إلى ألمانيا آنذاك.

وأعرب الرئيس السيسي وفقًا لفيديو نشره المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي على "فيسبوك"، عن خالص مواساته لهم، مؤكداً حرصه على الالتقاء بهم وتعزيتهم شخصيًا في أول زيارة رسمية له إلى العاصمة فيينا.

ووجه الرئيس السيسي حديثه لأسر المتوفين والمصابين، في ختام زيارته الرسمية التي استمرت 4 أيام قائلًا: "أي ألم يؤلمكم يؤلمنا، وانتم أخواتي وحبايبي".

وأضاف الرئيس: "ضروري أشوفكم وأسلّم عليكم، وببقى نفسي أسلم على كل المصريين داخل مصر وخارجها، والمهم إنى أطمئن عليكم وتبقوا بخير". وقال أحد أفراد الأسر للرئيس: "كل مصري داخل وخارج مصر هو ظهيرك، كلنا وراك، وربنا يوفقك".

وقالت إحدى الحاضرات: "فخورين بيك، خليتنا نرفع رأسنا في الغربة، ونفتخر أننا مصريين"، متابعة وهي تبكي: "البوليس عندما أعطانا شنطهم وفتحناها، أول حاجة كانت فيها صورك وأعلام مصر، فده كفاية يظهر للناس إحنا بنحبك قد إيه".

فيما رد الرئيس: واحنا والله بنحبكم، كل الحب لكل المصريين، وكل الآمال الطيبة أن الأمور تبقى بخير وسلام، وإن شاء الله يوم 7 هتشوفوا احتفال جميل، هنحتفل بأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، أرجوا أن تبلغوا تحياتي لكل المصريين، وعيد سعيد عليكم وتبقى سنة جميلة".