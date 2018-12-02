وزير التعليم العالي: افتتاح 10 جامعات دولية خلال الفترة المقبلة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة حريصة على تطوير وتأهيل العاملين فيها حتى يتم مواكبة التطوير المستهدف لإدارة الطلاب الوافدين.

وأضاف عبدالغفار - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد- على هامش افتتاح مقدر الإدارة المركزية للطلاب الوافدين "إن مصر لديها طلاب دارسين من مختلف الدول، وأن الأمر لا يقتصر على الطلاب العرب والأفارقة فقط"، لافتا إلى أن مصر تستهدف افتتاح 10 جامعات دولية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "أن المكاتب الثقافية في الخارج التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم بتسويق البرامج الدراسية المقدمة في مصر من خلال الجامعات المصرية والدولية"، موضحًا أنه تتم عملية تقييم دورية للمستشارين الثقافيين بمختلف الدول.

وتابع قائلا "سيتم عقد بروتوكول مع شركات السياحة لعمل جولات داخل مصر بأسعار رمزية"، لافتا إلى أن مصر لديها 28 مكتبا ثقافيا تقوم بدورها من أجل الترويج وتقديم صورة حقيقية عن مصر.

وأشار إلى أن إنشاء جامعات دولية في مصر سيسهم في زيادة أعداد الطلاب الوافدين من خلال تقديم برامج علمية جديدة، وأنه سيتم تقديم مجموعة من المنح لعدد من الدول الأفريقية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج الحالية إلى جانب إنشاء برامج ومناهج جديدة في الجامعات التي يتم إنشاؤها حاليا.

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