مسؤولون ونجوم الفن يشاركون في احتفال "اليوم الدولي للمهاجرين" -(صور)

كتب - هاني رجب:

نظمت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، الحفل الختامي للنسخة الثالثة من مهرجان أفلام الهجرة الدولي، تحت شعار "آمال وتحديات الهجرة، والإسهامات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون لمجتمعاتهم الجديدة"، للتأكيد على دور مصر القيادي، ومساهماتها الهامة في تعزيز حوكمة الهجرة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة مسجلة له تم عرضها في بداية المؤتمر الصحفي، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، إن الهجرة عامل من العوامل القوية التي تحرك النمو الاقتصادي وتسهم في التفاهم، فهي تتيح لملايين الناس البحث عن فرص جديدة، وهذا يعود بالنفع على مجتمعاتهم الأصلية والمجتمعات التي تحتضنهم على حد سواء.

ولفت في رسالته إلى أن العالم خطا هذا الشهر خطوة كبرى إلى الأمام باعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي يدعمه أعضاء الأمم المتحدة بالأغلبية وهو ما سيساعد على التصدي لتحديات الهجرة وجني فوائدها الجمة في آن واحد.

وجمع الحفل الختامي الذي أقيم في قصر محمد علي الأثري بالقاهرة، ممثلين حكوميين رفيعي المستوى، ودبلوماسيين، وشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إضافة إلى المشاهير والمخرجين السينمائيين، وتحت رعاية وزارة الخارجية وجامعة المستقبل والمجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

وقال مدير عام وكالة الأمم المتحدة للهجرة، أنطونيو فيتورينو، إنه عندما تم انتخابه مديرا لوكالة الأمم المتحدة وتولي منصبه في أغسطس الماضي، برزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأولوية واضحة في أعماله، موضحا أن هذا الحدث هو الأول من نوعه في مصر، اعترافا بدور مصر القيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى القارة الأفريقية.

وأشار في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين، إلى أنه خطط لزيارة مصر لتكون واحدة من أولى زياراته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمدير عام، وبالتحديد القاهرة نظرا لأهمية مصر، وهي قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية كذلك، سياسيا وتاريخيا، مؤكدا أن مصر تعلب دورا محوريا في تعزيز حوكمة الهجرة.

وأكد أن التعاون مع مصر، هو نموذج للكفاءة والمسئولية في تحقيق 3 أهداف هامة ورئيسية، أولها نوع من انواع التكامل بين المهاجرين في المجتمع، والثاني مكافحة الهجرة الغير شرعية، والثالث هو العلاقة بين الهجرة والحكومات، وهي من أهم أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 20-30.

ولفت إلى أن اليوم الدولي للمهاجرين يأتي هذا العام في لحظة تاريخية، بعد اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في مدينة مراكش بالمغرب، موجها الشركة للحكومة المصرية على جهودها في الالتزام المستمر بالترحيب بالمهاجرين واللاجئين وإيجاد بيئة مواتية لإدماجهم في مجتمع متنوع.

وأطلقت وكالة الأمم المتحدة للهجرة مهرجان أفلام الهجرة الدولي عام 2016، ومنذ الإنطلاق، شاركت أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم بالمهرجان من خلال عرض الأفلام الروائية والوثائقية التي تعكس آمال وتحديات الهجرة والإسهامات الفريدة التي يقدمها المهاجرون لمجتمعاتهم الجديدة.

وشملت الفعاليات أيضا، افتتاح أمينة مغربي مقدمة الحفل الختامي لمهرجات أفلام الهجرة الدولي، بحضور فرقة موسيقية، تلاها خطايات ترحيبية من قبل ممثلي الحكومة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة، ثم بدأت بعدها مراسم توزيع حواز الأفلام المشاركة.

وأكدت الفنانة يسرا سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة والتي حضرت الحفل كضيفة شرف، أنها فخورة بدعم مبادرة عظيمة تسلط الضوء على دور السينما المحوري في سرد القصص لتعطي المشاهدين نبذة عن حياة وظروف ومساعي الآخرين.

وأضافت أن المهرجان شمل الاحتفال بحدث عالمي تضمن أكثر من 420 عرض للأفلام المشتركة في أكثر من 100 دولة حول العالم؛ لتوعية الناس عن مشاكل الهجرة والتعاطف مع المهاجرين.