رئيس الزمالك يؤكد حل جميع مشاكله مع "الصحفيين" ويدعوهم لزيارة النادي غدًا

كتب- مصطفى علي:

أكد رئيس "الزمالك"، تقديره للصحافة والصحفيين ومجلس النقابة ونقيب الصحفيين، اليوم الخميس، مشيرًا إلى دعمه الكامل للزملاء أعضاء النادي وحل جميع المشاكل والخلافات السابقة في إطار من الثقة المتبادلة بين نقابة الصحفيين ونادي الزمالك والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه مع نقيب الصحفيين من قبل.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الزمالك إلى مقر نقابة الصحفيين يرافقه المستشار أحمد جلال، نائب رئيس النادي وبحضور إيهاب الخولي ومحمد الحسيني، عضوي مجلس النواب.

حضر الاجتماع من مجلس النقابة الزملاء: جمال عبدالرحيم، وحسين الزناتي، وأيمن عبدالمجيد، وعمرو بدر، كما حضر اللقاء عدد من الزملاء الأعضاء بنادي الزمالك، واتسم اللقاء بالصراحة والوضوح ومناقشة كل المشكلات والموضوعات المتعلقة بالزملاء الأعضاء بنادى الزمالك.

فى بداية الاجتماع، رحب عبدالمحسن، نقيب الصحفيين برئيس الزمالك والوفد المرافق له وطالب بضرورة حل كل المشكلات المتعلقة بالزملاء الأعضاء في النادي وتيسير ممارسة كامل حقوقهم المترتبة على عضويتهم بالنادي فى إطار ما تم الاتفاق عليه برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وأكدا نقيب الصحفيين و رئيس الزمالك على العلاقات الودية وعودة الأمور إلى مجاريها وإزالة كل أوجه الخلاف التى كانت مثارة من قبل ووجها الشكر والتقدير إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعايتهما الكريمة لحل الأزمة.

وطلب رئيس الزمالك، مساندة النقابة لنادي الزمالك فى أزمة العضويات المستثناة مع الجهات المعنية حرصا على استقرار عضويات الزملاء الصحفيين بالنادي، كما وجه الدعوة إلى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة لزيارة النادي والمشاركة فى افتتاح صالة الجمباز الجديدة غدًا الجمعة.