وزير الطيران يتفقد مطار أسوان.. ويبحث إنهاء تطويره قبل منتدى شباب العالم

كتب- طه عبيد:

أجرى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، جولة في مطار أسوان الدولي تفقد خلالها صالات السفر والوصول الدولي والداخلي، ومنطقة خدمات الركاب.

وذكرت وزارة الطيران في بيان لها، أن الوزير اطمئن على انتظام حركة التشغيل وسير العمل والإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار.

ولفت البيان إلى أن الزيارة تأتي في إطار سلسلة الجولات الميدانية للفريق يونس لجميع المطارات للوقوف على آخر الملاحظات والتكليفات التي أعطاها في الجولات السابقة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للركاب، والاستعداد التام لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمدينة أسوان.

ولفت البيان إلى أن الوزير ناقش مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان خطة تطوير شاملة من الداخل والخارج للمطار، بالتعاون بين الوزارة ومحافظة أسوان بالشكل الذي يليق بالمكانة التاريخية والحضارية للمدينة.

وأكد البيان أنه سيتم عمل بوابة حضارية لمطار أسوان على الطريق بين مدينة أسوان والمطار، بالإضافة لتوفير التأمينات الكاملة للمطار من كهرباء ومياه، وتجهيز الصالات لاستقبال الوفود على أحدث مستوى بما يتناسب مع الأحداث والمؤتمرات القادمة.

وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من التطويرات داخل المطار، وذلك في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مدينة أسوان "عاصمة إفريقيا للشباب" في منتدى شباب العالم، وأن تُعقد المؤتمرات والمنتديات فى هذه المدينة ذات الحضارة العريقة؟

رافق الوزير خلال الزيارة الطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصرية للمطارات، وكان في استقبالهما اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان والطيار باسل بيومي مدير المطار.