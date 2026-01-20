ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
كتب- أحمد الخطيب:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع..
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.