ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

03:27 م 20/01/2026

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع..

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

