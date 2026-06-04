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الأسهم القيادية تدفع البورصة للصعود بختام تعاملات جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

05:53 م 04/06/2026

المؤشر الرئيسي للبورصة

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ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.17% عند مستوى 52652 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.58%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 231 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 40.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 190.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.69% عند مستوى 52853 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم إعمار مصر للتنمية بنسبة 4.70%، ليغلق على سعر 12.25 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 11.7 جنيه.

وصعد سهم اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 15.76%، ليغلق على سعر 38 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 33 قرشًا.

وزاد سهم المنصورة للدواجن بنسبة 11.45%، ليغلق على سعر 1.85 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.66 جنيه.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 0.49%، ليغلق على سعر 132.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 131.85 جنيه.

وصعد سهم ابن سينا فارما بنسبة 2.96%، ليغلق على سعر 12.51 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.15 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم فوري لتكنولوجيا البنوك بنسبة 3.28%، ليغلق على سعر 19.48 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 20.14 جنيه.

وتراجع سهم بالم هيلز للتعميربنسبة 0.98%، ليغلق على سعر 15.1 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 15.25 جنيه.

وانخفض سهم الشركة العربية لأدارة وتطوير الاصول بنسبة 2.06%، ليغلق على سعر 2.38 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.43 جنيه.

وتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفي بنسبة 0.62%، ليغلق على سعر 96.4 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 97 جنيهًا.

وهبط سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 3.42%، ليغلق على سعر 1.41 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.46 جنيه.

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