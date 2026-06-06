هل تعزز ضريبة الدمغة جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين؟

يرى خبراء بسوق المال، أثناء حديثهم لـ"مصراوي"، أن قرار تطبيق ضريبة الدمغة سيكون له تأثير إيجابي على أداء البورصة المصرية، مشيرين إلى الأداء الإيجابي للسوق خلال جلسة الخميس الماضي، التي سجلت أحجام تداول تجاوزت 10.8 مليار جنيه، إلى جانب صعود مؤشرات البورصة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، والذي يتضمن فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

ووفقًا لمشروع القانون، يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف من قيمة العملية، سواء كان المتعامل مقيمًا أو غير مقيم.

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تأثير تطبيق ضريبة الدمغة علي البورصة

قال وسام كامل، خبير أسواق المال، إن قرار تطبيق ضريبة الدمغة سيكون له تأثير إيجابي على أداء البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن السوق أظهر استجابة قوية عقب الإعلان عن القرار، حيث سجلت جلسة الخميس الماضي أحجام تداول تجاوزت 10.8 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع المؤشرات الرئيسية.

وأوضح كامل، أن ارتفاع المؤشرات تعكس تقبل المستثمرين للقرار وعدم وجود مخاوف حقيقية بشأن تأثيره على جاذبية الاستثمار في البورصة، لافتًا إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تواجه تحديات تنفيذية عديدة، فضلًا عن كونها تمثل مصدر قلق للمستثمرين نتيجة اقتطاع 10% من الأرباح المحققة.

مميزات ضريبة الدمغة

وأضاف كامل، أن ضريبة الدمغة تتميز بالوضوح والبساطة، إذ يتم تحصيلها على عمليات التداول بنسبة محدودة، ما يمنح المستثمرين رؤية واضحة للتكلفة المرتبطة بتعاملاتهم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد قد يسهم في جذب شريحة أوسع من المستثمرين ويعزز من تنافسية سوق المال المصرية.

وأكد كامل أن البورصة المصرية تستفيد حاليًا من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية، إلى جانب وجود عدد من الأسهم المتداولة دون قيمها العادلة، وهو ما يوفر فرصًا لمزيد من الصعود، فضلًا عن النتائج المالية القوية للشركات المقيدة، خاصة في قطاعي البنوك والعقارات.

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استمرار المؤشر الرئيسي للبورصة في تسجيل مستويات تاريخية

وتوقع كامل، استمرار المؤشر الرئيسي للبورصة في تسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بقوة نتائج الأعمال وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم المصرية.

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قرار فرض ضريبة دمغة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على أداء السوق، ويسهم في تعزيز استقرار بيئة الاستثمار وزيادة وضوح المنظومة الضريبية أمام المستثمرين.

ظهور التأثير الإيجابي للقرار علي المديين المتوسط والطويل

وأضافت رمسيس، أن التأثير الإيجابي للقرار سيظهر بصورة أكبر على المديين المتوسط والطويل، مع قدرة السوق على استيعاب التكلفة الجديدة واستمرار النشاط الاستثماري، مشيرة إلى أن صعود مؤشرات البورصة عقب الإعلان عن القرار عكس حالة من القبول بين المستثمرين وعدم وجود مخاوف كبيرة بشأن مستقبل الاستثمار في السوق المصرية.

وأوضحت رمسيس أن ضريبة الدمغة تعد أكثر وضوحًا وسهولة في التطبيق مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية أكثر دقة للتكاليف المرتبطة بالتداول ويعزز من جاذبية السوق أمام مختلف شرائح المستثمرين.

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الضريبة الجديدة من وجهة نظر بعض المتعاملين

وأوضحت رمسيس أن الضريبة الجديدة قد ينظر إليها بعض المتعاملين باعتبارها تكلفة إضافية، نظرًا لفرضها على كل عملية بيع وشراء، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى تقليص عدد العمليات المنفذة يوميًا، الأمر الذي قد ينعكس على أحجام التداول والسيولة خلال الفترة الأولى من التطبيق.

وأكدت أن تطبيق ضريبة الدمغة يوفر للدولة موردًا ضريبيًا مستدامًا، نظرًا لارتباطه بتنفيذ عمليات التداول، بما يضمن تدفقات منتظمة للخزانة العامة دون التأثير على جاذبية الاستثمار في سوق المال.