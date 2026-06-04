قرة للطاقة: تغطية الطرح الخاص 3.02 مرة بدلا من 5.7 مرة



أوضحت شركة "قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار" أن تغطية نسبة الطرح الخاص للشركة قد تم بعدد 3.02 مرة بدلا من 5.7 مرة.

ويأتي ذلك استدراكا للشركة وفقا للخطاب الوارد من شركة برايم كابيتال مدير الطرح وبعد مراجعة المبالغ المسددة من عملاء اكتتاب الطرح الخاص، وفق إفصاح لها اليوم.

وفي نفس الوقت أعلنت البورصة المصرية تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة قرة خلال جلسة تداول اليوم الخميس 4 يونيو 2026، بإجمالي 247.5 مليون سهم تمثل 11% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.



القيمة الإجمالية للطرح بلغت 735.1 مليون جنيه

ووفق إفصاح للبورصة، تم تنفيذ الطرح بسعر 2.97 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 735.075 مليون جنيه، من خلال شريحتين للطرح العام والخاص.

الطرح العام

وشمل الطرح العام 99 مليون سهم، بما يمثل 40% من إجمالي الأسهم المطروحة ونحو 4.4% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

الطرح الخاص

وتضمن الطرح الخاص 148.5 مليون سهم، تمثل 60% من إجمالي الطرح ونحو 6.6% من إجمالي أسهم رأس المال.

وأشارت البورصة، إلى أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أفادت بإتاحة المبالغ الزائدة عن التخصيص في حسابات التسوية الخاصة بشركات السمسرة لدى بنوك المقاصة صباح يوم 1 يونيو 2026.

ويأتي تنفيذ الطرح بعد الانتهاء من إجراءات الاكتتاب والتخصيص، تمهيدًا لبدء تداول أسهم شركة قرة في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية.