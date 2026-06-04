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2.3 مليار دولار.. صافي دخول الأجانب من أذون الخزانة المصرية في أسبوع

كتب : ميريت نادي

06:15 م 04/06/2026

البورصة المصرية

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سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي دخول في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 119.7 مليار جنيه خلال أسبوع ما يعادل 2.3 مليار دولار، وفقا للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية.

كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي صافي خروج بنحو 1.23 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين من الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي خروج من الأسهم بقيمة 1.2 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي خروج من الأسهم بقيمة 221 مليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوي 52652 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 5.45%، ليغلق عند مستوي 15450 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 4.30%، ليغلق عند مستوي 21357 نقطة.

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