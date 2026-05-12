وزير الصناعة يبحث مع مجموعة "غوروك" التركية خططها لإقامة مصنع في مصر

كتب : دينا خالد

12:57 م 12/05/2026

خالد هاشم وزير الصناعة

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع وفد مجموعة شركات غوروك التركية Gürok Group برئاسة أسين غورال أرغات، نائب رئيس المجموعة، لبحث خطة المجموعة لإقامة مشروع صناعي جديد في مصر يستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية، وقد حضر اللقاء محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الاجتماع ملامح أحد المشروعات الصناعية التي تعتزم المجموعة تنفيذها في مصر، والمتخصص في إنتاج أدوات المائدة الزجاجية على مساحة 150 ألف متر مربع، بما يسهم في توفير نحو 1000 فرصة عمل جديدة، كما تناول الاجتماع جهود المجموعة في استخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية، إلى جانب تطبيق نظم متطورة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية.
وأكد الوزير دعم ومساندة وزارة الصناعة لكل المصنعين الجادين الراغبين في إقامة صناعات حقيقية تسهم في نقل التكنولوجيا للصناعة المصرية وتشغيل العمالة وبناء ورفع كفاءة القدرات المحلية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم للمجموعة في إزالة أي تحديات تواجهها في سبيل إقامة مصنعها في مصر وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها، بما يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات ودخول المصنع طور التشغيل.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة حالياً لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والتي يمكن للمجموعة الاستفادة منها وخاصة حوافز التصدير.

ومن جانبها أكدت أسين غورال أرغات، نائب رئيس مجموعة شركات غوروك التركية Gürok Group حرص المجموعة على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، باعتبارها إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة في المنطقة، فضلًا عن كونها بوابة رئيسية لصادراتها إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشارت أسين، إلى أن المجموعة تُعد خامس أكبر منتج للمنتجات الزجاجية على مستوى العالم، كما تصدر منتجاتها إلى نحو 140 دولة.

