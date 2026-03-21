كيف تتحكم في الخدمات الترفيهية والإخبارية على خطك؟

يتفاجأ عدد كبير من مستخدمي المحمول بنفاد الرصيد سريعًا أو بارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية دون سبب واضح، قبل أن يكتشفوا لاحقًا تفعيل خدمات ترفيهية أو إخبارية أو مسابقات لم يطلبوها من الأساس.

ولتفادي هذه المشكلة، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آلية بسيطة ومجانية تمكن العملاء من معرفة الخدمات المضافة على خطوطهم والتحكم بها، من خلال الكود المختصر #155*‎، والذي يتيح الاستعلام عن الخدمات المشترك بها وإلغائها فورًا دون رسوم.

ويمكن استخدام هذا الكود عبر جميع شبكات المحمول العاملة في مصر "فودافون، واورنج، وإي آند، ووي"، ما يمنح المشتركين وسيلة موحدة لإدارة الخدمات دون الحاجة للتواصل مع خدمة العملاء.

وفي حال رصد أي خصومات مقابل خدمات لم يتم الاشتراك بها، ينصح بالتواصل أولًا مع شركة المحمول لطلب إلغاء الخدمة ورد المبالغ المخصومة.

وإذا لم تتم معالجة الشكوى، يمكن تصعيدها إلى مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.