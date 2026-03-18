خطوات وشروط نقل خط المحمول بين الشركات بنفس الرقم

في إطار تسهيل انتقال المستخدمين بين شركات المحمول مع الاحتفاظ بنفس الرقم، حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الاشتراطات والخطوات المنظمة لعملية نقل الخط، بما يضمن حقوق المستخدمين وسرعة إتمام الإجراءات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات وشروط نقل خط المحمول من شركة لأخرى بنفس الرقم:

شروط نقل خط المحمول بنفس الرقم

1- يجب أن يكون طالب النقل هو المالك الفعلي للخط، مع تقديم بطاقة رقم قومي سارية للمصريين أو جواز سفر ساري للأجانب.

2- مرور مدة لا تقل عن 4 أشهر على ملكية الخط لدى الشركة الحالية.

3- سداد أي التزامات مالية مستحقة على الخط، بما في ذلك محفظة الهاتف المحمول إن وجدت.

خطوات نقل خط المحمول من شركة إلى أخرى

1- يتوجه مالك الخط إلى أحد منافذ بيع الشركة المراد النقل إليها، والتوقيع على طلب النقل مع تقديم بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر الساري للأجانب.

2- يستلم المشترك شريحة جديدة غير مفعلة من الشركة الجديدة.

3- يحصل على نسخة ورقية طبق الأصل من طلب النقل مختومة من الشركة المراد نقل الرقم إليها.

4- عند تفعيل الشريحة، يتلقى رسالة نصية تؤكد استبدال الشريحة القديمة بالجديدة.

5- تتم عملية النقل خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، وفقًا للقواعد المنظمة لنقل الأرقام.

