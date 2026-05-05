مصر والجزائر توقعان مذكرة تفاهم لشراء الزيت الخام

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الجزائري محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لشراء الزيت الخام من الجانب الجزائري.

تعزيز الإمدادات ودعم مكانة مصر الإقليمية

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجال شراء البترول الخام الجزائري لمصر، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز مرونة واستدامة منظومة الإمدادات، فضلاً عن دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البترول.

وقع المذكرة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والجيولوجي نور الدين داودي، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، وذلك بحضور السفير عبد اللطيف اللايح، سفير مصر لدى الجزائر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس كريم بدوي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، وما تشهده من تطور متسارع في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع البترول ودعم أمن الطاقة.