

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر يوم الأربعاء، تعليق عملية مشروع الحرية.

أضاف ترامب، أنه تم تعليق مشروع الحرية بناء على طلب باكستان ودول أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم تعليق مشروع الحرية لفترة قصيرة من الوقت وذلك لمعرفة ما إذا كان يمكن إتمام الاتفاق وتوقيعه أم لا.

وأكد أن الحصار سيظل مفروضا بكامل قوته وتأثيره، قائلا: "حققنا نجاحا عسكريا باهرا خلال الحملة ضد إيران"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن عملية "الغضب الملحمي" التي انطلقت في فبراير ضد إيران انتهت، مشيرا إلى أن الأولوية الأمريكية الآن تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز.

قال روبيو خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض: "لقد انتهت العملية، وكما أبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونجرس، فقد فرغنا من تلك المرحلة منها وحققنا أهداف تلك العملية".

وتابع: "نحن ننتقل الآن إلى مشروع الحرية"، في إشارة إلى مبادرة ترامب لتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وأوضح: "هذا هو ما نحن بصدده الآن، أما ما قد تؤدي إليه هذه الخطوات في المستقبل، فهو أمر لا يزال في دائرة التكهنات".

كان البيت الأبيض أبلغ الكونجرس الأسبوع الماضي، أن الأعمال العدائية ضد إيران "أُنهيت"، مع بلوغها عتبة الستين يوما التي كانت ستتطلب الحصول على تفويض رسمي من المشرعين.

ومع ذلك، لم يستبعد ترامب استئناف حملة القصف في حال انهارت المفاوضات أو إذا انتهكت إيران وقف إطلاق النار الحالي.

ووفقما ذكر روبيو فإن التساؤلات المتعلقة ببرنامج إيران النووي بما في ذلك مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب سيتم حلها من خلال المفاوضات.

وقال روبيو: "فيما يتعلق بالمفاوضات، أعتقد أن الرئيس كان واضحا في أن جزءا من عملية التفاوض يجب ألا يقتصر على مسألة التخصيب فحسب، بل يجب أن يشمل أيضا مصير تلك المواد الموجودة في أماكن عميقة للغاية"، وفقا لسكاي نيوز.