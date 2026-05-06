إعلان

ترامب: اتفقنا مع إيران على تعليق عملية مشروع الحرية لكن الحصار سيبقى ساريًا

كتب : مصراوي

02:06 ص 06/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر يوم الأربعاء، تعليق عملية مشروع الحرية.

أضاف ترامب، أنه تم تعليق مشروع الحرية بناء على طلب باكستان ودول أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم تعليق مشروع الحرية لفترة قصيرة من الوقت وذلك لمعرفة ما إذا كان يمكن إتمام الاتفاق وتوقيعه أم لا.

وأكد أن الحصار سيظل مفروضا بكامل قوته وتأثيره، قائلا: "حققنا نجاحا عسكريا باهرا خلال الحملة ضد إيران"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن عملية "الغضب الملحمي" التي انطلقت في فبراير ضد إيران انتهت، مشيرا إلى أن الأولوية الأمريكية الآن تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز.

قال روبيو خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض: "لقد انتهت العملية، وكما أبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونجرس، فقد فرغنا من تلك المرحلة منها وحققنا أهداف تلك العملية".

وتابع: "نحن ننتقل الآن إلى مشروع الحرية"، في إشارة إلى مبادرة ترامب لتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وأوضح: "هذا هو ما نحن بصدده الآن، أما ما قد تؤدي إليه هذه الخطوات في المستقبل، فهو أمر لا يزال في دائرة التكهنات".

كان البيت الأبيض أبلغ الكونجرس الأسبوع الماضي، أن الأعمال العدائية ضد إيران "أُنهيت"، مع بلوغها عتبة الستين يوما التي كانت ستتطلب الحصول على تفويض رسمي من المشرعين.

ومع ذلك، لم يستبعد ترامب استئناف حملة القصف في حال انهارت المفاوضات أو إذا انتهكت إيران وقف إطلاق النار الحالي.

ووفقما ذكر روبيو فإن التساؤلات المتعلقة ببرنامج إيران النووي بما في ذلك مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب سيتم حلها من خلال المفاوضات.

وقال روبيو: "فيما يتعلق بالمفاوضات، أعتقد أن الرئيس كان واضحا في أن جزءا من عملية التفاوض يجب ألا يقتصر على مسألة التخصيب فحسب، بل يجب أن يشمل أيضا مصير تلك المواد الموجودة في أماكن عميقة للغاية"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب تعليق مشروع الحرية مشروع الحرية الحصار الأمريكي مضيق هرمز فتح مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
رياضة محلية

الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
رياضة محلية

حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
رياضة محلية

أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اقتصاد

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
رياضة محلية

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟