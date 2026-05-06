قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، إنه تم تعليق مشروع الحرية بناء على طلب باكستان ودول أخرى.

وأضاف ترامب، أنه سيتم تعليق مشروع الحرية لفترة قصيرة من الوقت وذلك لمعرفة ما إذا كان يمكن إتمام الاتفاق وتوقيعه أم لا.

وأكد أن الحصار سيظل مفروضا بكامل قوته وتأثيره، قائلا: "حققنا نجاحا عسكريا باهرا خلال الحملة ضد إيران"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن عملية "الغضب الملحمي" التي انطلقت في فبراير ضد إيران انتهت، مشيرا إلى أن الأولوية الأمريكية الآن تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز.

قال روبيو خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض: "لقد انتهت العملية، وكما أبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونجرس، فقد فرغنا من تلك المرحلة منها وحققنا أهداف تلك العملية".

وتابع: "نحن ننتقل الآن إلى مشروع الحرية"، في إشارة إلى مبادرة ترامب لتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وأوضح: "هذا هو ما نحن بصدده الآن، أما ما قد تؤدي إليه هذه الخطوات في المستقبل، فهو أمر لا يزال في دائرة التكهنات".