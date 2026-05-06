إعلان

ترامب: تعليق مشروع الحرية بناءً على طلب باكستان ودول أخرى

كتب : وكالات

02:15 ص 06/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، إنه تم تعليق مشروع الحرية بناء على طلب باكستان ودول أخرى.

وأضاف ترامب، أنه سيتم تعليق مشروع الحرية لفترة قصيرة من الوقت وذلك لمعرفة ما إذا كان يمكن إتمام الاتفاق وتوقيعه أم لا.

وأكد أن الحصار سيظل مفروضا بكامل قوته وتأثيره، قائلا: "حققنا نجاحا عسكريا باهرا خلال الحملة ضد إيران"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن عملية "الغضب الملحمي" التي انطلقت في فبراير ضد إيران انتهت، مشيرا إلى أن الأولوية الأمريكية الآن تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز.

قال روبيو خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض: "لقد انتهت العملية، وكما أبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونجرس، فقد فرغنا من تلك المرحلة منها وحققنا أهداف تلك العملية".

وتابع: "نحن ننتقل الآن إلى مشروع الحرية"، في إشارة إلى مبادرة ترامب لتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وأوضح: "هذا هو ما نحن بصدده الآن، أما ما قد تؤدي إليه هذه الخطوات في المستقبل، فهو أمر لا يزال في دائرة التكهنات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشروع الحرية دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية مفاوضات أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
رياضة محلية

الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
من المناعة إلى القلب.. ماذا يفعل البطيخ الأحمر بصحتك؟
نصائح طبية

من المناعة إلى القلب.. ماذا يفعل البطيخ الأحمر بصحتك؟
أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران
أخبار مصر

أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران

البيت الأبيض يرسل رسالة خاصة لإيران.. ماذا جاء فيها؟
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض يرسل رسالة خاصة لإيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد تعليق مشروع الحرية.. ترامب: الحصار سيظل مفروضًا بكامل قوته وتأثيره
شئون عربية و دولية

بعد تعليق مشروع الحرية.. ترامب: الحصار سيظل مفروضًا بكامل قوته وتأثيره

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟