شركات الاتصالات طلبت رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 20%.. فما السبب؟

قال مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، فضل عدم ذكر اسمه، إن شركات الاتصالات الأربعة تقدمت بطلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار خدمات الاتصالات.

وأوضح أن زيادة أسعار المواد البترولية بنحو 3 جنيهات وارتفاع أسعار الكهرباء زادا من الأعباء التشغيلية على الشركات.

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس هذه الطلبات حاليا، مشيرا إلى أنه الجهة الوحيدة المختصة بالموافقة على تلك الزيادات وقد يوافق عليها أو يؤجلها خلال الفترة الحالية.

وكانت "الشرق مع بلومبيرج" نشرت أن شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر طلبت رفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

تنظيم الاتصالات: مراعاة الصالح العام قبل أي زيادة

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان سابق، أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يتم دراسته في إطار تحقيق التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات بقطاع الاتصالات باعتباره أحد القطاعات الحيوية المهمة.

وشدد الجهاز على أن أي قرار في هذا الشأن لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب ذات الصلة بما يراعي الصالح العام ويحفظ التوازن بين مختلف الأطراف.

وكانت شركات المحمول تقدمت بطلبات مماثلة لرفع أسعار بعض الخدمات خلال العام الماضي.

