بتروجت توقع عقد المقاول العام لتطوير حقل حاسي بالجزائر

وقعت شركة بتروجت عقد المقاول العام لمشروع المرحلة الثانية من تطوير حقل حاسي بئر ركايز بالجزائر، وتبلغ القيمة التقديرية للتعاقد نحو 1.1 مليار دولار، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الجزائري محمد عرقاب، وزير الدولة ووزير المحروقات.



وأكد وزير البترول أن شركة بتروجت تعد من الأذرع التنفيذية الرئيسية للقطاع، لما تمتلكه من خبرات متراكمة وقدرات فنية تؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة داخل مصر وخارجها، مشيدًا بنجاحاتها في الأسواق الإقليمية.



وأضاف أن مشاركة الشركة في مشروعات كبرى بالجزائر تعكس تنامي الثقة في الكفاءات المصرية، وقدرة الشركات الوطنية على المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي.

تفاصيل المشروع ومكوناته الفنية

ويشمل نطاق المشروع تنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإنشاءات والتشغيل التجريبي والتشغيل الكامل (EPCCS) للمرحلة الثانية من تطوير الحقل، لصالح مجمع حاسي بئر ركايز ائتلاف سوناطراك

و(PTTEP) التايلاندية، من خلال تحالف بقيادة بتروجت وبمشاركة شركة أركاد الإيطالية.



ويتضمن المشروع إنشاء محطة معالجة مركزية بطاقة 32 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى مرافق مشتركة للتوسعات الحالية والمستقبلية، تشمل محطات تجميع وشبكات خطوط أنابيب بطول نحو 217 كيلومترًا، إلى جانب أعمال البنية التحتية والطرق والمنشآت المساندة.



ويقع المشروع في منطقة الوادي (ورقلة)، على بعد نحو 130 كيلومترًا شرق حاسي مسعود جنوب الجزائر.



وجاء فوز التحالف بالمشروع بعد منافسة قوية ضمن مناقصة عالمية، نجح خلالها في تقديم أفضل العروض الفنية والمالية، بما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى وفق المعايير الدولية.



كما تتزامن هذه الخطوة مع قرب الانتهاء من الدراسات المشتركة بين سوناطراك وبتروجت لتأسيس شركة جزائرية–مصرية لتوطين صناعة المعدات الاستاتيكية، في إطار بروتوكول التعاون بين الجانبين.



ومن المخطط أن تتولى الشركة الجديدة تصنيع المعدات التخصصية وفق مواصفات ASME العالمية تحت شعار "صنع في الجزائر"، مع خطة مرحلية تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير لأسواق غرب أفريقيا.



وستعتمد الشركة على خبرات بتروجت الممتدة لأكثر من 40 عامًا، لتأسيس صناعة متكاملة تشمل الأبراج وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية والمبردات الهوائية والفواصل، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل الكوادر الجزائرية، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.



وشهد مراسم التوقيع السفير عبد اللطيف اللايح، سفير مصر لدى الجزائر، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجيت، وإيتوري باوليني الرئيس التنفيذي لشركة أركاد الإيطالية، إلى جانب قيادات من قطاع البترول المصري ومسؤولي مجمع حاسي بئر ركايز.





