أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مواعيد العمل الجديدة لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن مواعيد عمل المحال العامة بداية من السبت الموافق 28 مارس ولمدة شهر، وبالإشارة إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، تكون المواعيد كالتالي:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

يوم الخميس: من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً.

ويستثنى مما سبق منافذ البيع الكائنة بمحافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

كذلك منافذ البيع الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، على أن تلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والنوادي والموانئ بالمواعيد المقررة بتلك الجهات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بمقار مقدمي خدمات الاتصالات "غير المرتبطة بالتعامل مع الجمهور"، سيتم تفعيل منظومة "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من أول أبريل ولمدة شهر.