أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:51 ص 27/05/2026

سعر الحديد

استقرت أسعار الحديد، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38504.15 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39956.71 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4030.68 جنيه.

