انخفاض سعر حديد عز والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:13 ص 25/05/2026

سعر الحديد

انخفضت أسعار حديد عز، والأسمنت، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37727.4 جنيه، بزيادة 237.77 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39297.32 جنيه، بتراجع 643.19 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3695.44 جنيه، بتراجع 304.56 جنيه.

