إعلان

ارتفاع سعر حديد عز وانخفاض الأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق

كتب : آية محمد

11:25 ص 22/05/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الحديد الاستثماري، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22-5-2026، بينما ارتفعت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37839.93 جنيه، بتراجع 365.21 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40574.74 جنيه، بزيادة 586.95 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3955.71 جنيه، بتراجع 88.63 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت سعر الحديد حديد عز حديد المصريين سعر الأسمنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ: مصر آمنة والاستثمار فيها من أنجح ما يكون
اقتصاد

تركي آل الشيخ: مصر آمنة والاستثمار فيها من أنجح ما يكون
الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
رياضة محلية

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
العجوزة بدون مياه لمدة 8 ساعات بسبب المونوريل.. تفاصيل
أخبار مصر

العجوزة بدون مياه لمدة 8 ساعات بسبب المونوريل.. تفاصيل
أمطار قد تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

أمطار قد تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
كيف تختار أضحية سليمة؟ خبير يكشف أهم العلامات والتحذيرات
جامعات ومعاهد

كيف تختار أضحية سليمة؟ خبير يكشف أهم العلامات والتحذيرات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى صفر إصابات -فيديو وصور