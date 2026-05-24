انخفاض سعر حديد عز وارتفاع الأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:27 ص 24/05/2026

سعر الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار حديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، والحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37489.63 جنيه، بزيادة 246.55 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39940.51 جنيه، بتراجع 298.42 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4000 جنيه، بزيادة 42.1 جنيه.

