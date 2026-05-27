الأسواق تترقب مصير هدنة إيران.. وأسعار النفط تتراجع بأكثر من 2%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما سجلت مكاسب تجاوزت 4% في الجلسة السابقة، وسط حالة ترقب في الأسواق لأي تطورات تتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تجدد التوترات العسكرية قرب مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.26% لتسجل 97.33 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.67% إلى 91.38 دولارًا للبرميل وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

تصعيد عسكري يعطل جهود إعادة فتح هرمز

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أمس الثلاثاء عقب شن الجيش الأمريكي هجمات جديدة داخل إيران، ما أدى إلى تراجع التفاؤل الذي ساد الأسواق مطلع الأسبوع بشأن إمكانية التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد تنفيذ ضربات قرب مضيق هرمز، بينما أكدت واشنطن أن العمليات جاءت في إطار دفاعي.

وكان الطرفان قد أعلنا في أبريل الماضي تحقيق تقدم نسبي في المحادثات الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز عالميًا، إلا أن تجدد الأعمال العسكرية أعاد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات العالمية للطاقة.

غارات إسرائيلية ومخاوف على الإمدادات

وفي سياق متصل، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان أمس الثلاثاء، ما زاد الضغوط على جهود التهدئة الإقليمية وأثار مخاوف جديدة بشأن استقرار أسواق الطاقة.

ورغم استمرار التوترات، دعمت تقارير عن عبور بعض ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأيام الماضية توقعات الأسواق بإمكانية إعادة فتح الممر المائي تدريجيًا، بما قد يخفف من الضغوط على الإمدادات العالمية.