متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة العيد بالعاصمة الجديدة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:51 ص 27/05/2026 تعديل في 11:51 ص
    الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد بالعاصمة الجديدة
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمن الرحيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال الرئيس عند وصوله لأداء شعائر صلاة العيد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ بالإضافة إلى عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة ومفتي الديار المصرية.

وشهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضورًا واسعًا من قادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من قيادات الدولة، علاوة على تمثيل لمختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

خطبة عيد الأضحى المبارك

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن خطبة عيد الأضحى التي ألقاها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد تضمنت توجيه التهنئة إلى الرئيس وإلى الشعب المصري بهذه المناسبة المباركة، مع التأكيد على مقاصد الحج ومعانيه السامية والدروس المستفادة منه.

وعقب أداء الصلاة، تبادل الرئيس مع الحضور التهاني بهذه المناسبة الكريمة، ثم شهد سيادته شعيرة ذبح الأضاحي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس شارك قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين بالدولة وطيف واسع من الإعلاميين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بمقر القيادة الاستراتيجية.

