سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 مايو 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا حسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7890 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7977 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6979 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 5982 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55832 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.