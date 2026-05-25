الرقابة المالية: دمج الشباب في قطاع التأمين يبني جيل قادر على التحديات

أكد إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن دمج الشباب في الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والخدمات المالية غير المصرفية يسهم في تعزيز الوعي بالتخطيط المالي وإدارة المخاطر، بما يساعد على إعداد جيل أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم خطط التنمية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

دعم الابتكار

وأوضح، بحسب بيان صادرعن الهيئة اليوم، أن الهيئة تواصل دعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، خاصة نشاط التأمين، عبر تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة لتبني الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يدعم الوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في فعاليات النسخة السابعة من الماراثون السنوي، الذي نظّمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمركز شباب الجزيرة، تحت شعار"نجري علشان بكرة.. ونأمن عشان ما نبدأش من الأول"، وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وشهدت الفعالية حضور محمد فريد، وزير الاستثمار، إلى جانب علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، وعدد من قيادات الاتحاد والشركات العاملة بقطاع التأمين في مصر.

تطوير نشاط التأمين

وأوضح عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع، مشيرًا إلى أن أحدث الخطوات شملت إعادة تنظيم التأمين التكافلي، ووضع معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، بما يضمن استقرار الشركات، ويعزز ملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة المخاطر.

وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى تشجيع الشركات على طرح منتجات تأمينية مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين، وتحقيق الاستدامة والنمو للقطاع خلال الفترة المقبلة.