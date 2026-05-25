223.5 مليون دولار.. صافي خروج الأجانب من أذون الخزانة المصرية في أسبوع

كتب : ميريت نادي

05:47 م 25/05/2026

البورصة المصرية

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي خروج في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 11.7 مليار جنيه خلال أسبوع، ما يعادل 223.5 مليون دولار، وفقا للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية.

كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي صافي دخول بنحو 1.1 مليار جنيه، ما يعادل نحو 21 مليون دولار.

تعاملات المستثمرين من الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي خروج من الأسهم بقيمة 563.5 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي خروج من الأسهم بقيمة 751.4 مليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوي 52658 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.75%، ليغلق عند مستوي 14651 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.70%، ليغلق عند مستوي 20477 نقطة.

