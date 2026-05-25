إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 25 مايو 2026

كتب : ميريت نادي

03:20 م 25/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 7821 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7864 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6881 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 5898 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55048 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر جنيه الذهب البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

براءة فادي خفاجة من تهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد
حوادث وقضايا

براءة فادي خفاجة من تهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد
16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026
الموضة

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

لتجنب نفاد الأرصدة.. "الكهرباء": استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة
أخبار مصر

لتجنب نفاد الأرصدة.. "الكهرباء": استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة
قرار مهم بمواعيد عمل فروع الاتصالات خلال إجازة عيد الأضحى
اقتصاد

قرار مهم بمواعيد عمل فروع الاتصالات خلال إجازة عيد الأضحى
عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد
رياضة محلية

عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟