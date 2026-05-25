ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.05%، عند مستوى 52889 نقطة، في بداية جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.20%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX 30 ارتفع 1.48%، عند مستوى 52861 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم سبيد ميديكال الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم مصر للأسواق الحرة.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للفنادق الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا".