النفط يهبط 6% مع تصاعد التفاؤل بقرب اتفاق بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط بنحو 6% خلال تعاملات اليوم الاثنين لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين، وسط تزايد التوقعات بقرب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يخفف حدة التوترات الجيوسياسية ويعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة والطاقة.

وبحسب وكالة "رويترز"، انخفض خام برنت بنحو 5.8% فاقدًا أكثر من 6 دولارات ليهبط إلى 97.53 دولار للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.9% إلى 90.95 دولار للبرميل، ليسجل الخامان أدنى مستوى منذ 7 مايو الجاري.

النفط يتراجع بعد تصريحات ترامب بشأن إيران

جاء التراجع بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار خلالها إلى إحراز تقدم كبير في مفاوضات السلام مع إيران، بما قد يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا قبل اندلاع الحرب.

ورغم التفاؤل، ما تزال المفاوضات تواجه ملفات معقدة، إذ أكد ترامب أن واشنطن لن تتعجل التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده إما ستصل إلى اتفاق جيد أو ستتعامل مع إيران "بطريقة أخرى".

في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات الحالية تستهدف إنهاء الحرب، دون الدخول في مناقشات تتعلق بالملف النووي في الوقت الراهن.

ويرى محللون أن عودة تدفقات النفط بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز قد تستغرق عدة أشهر، في ظل الأضرار التي تعرضت لها بعض منشآت النفط والغاز خلال الحرب.

كما أظهرت بيانات الشحن بدء تحسن محدود في حركة الناقلات، مع مغادرة سفن غاز طبيعي ونفط خام من الخليج باتجاه الصين وباكستان بعد فترات تعطّل طويلة.

وفي الولايات المتحدة، دفعت أسعار الطاقة المرتفعة شركات النفط لإضافة منصات حفر جديدة للأسبوع الخامس على التوالي، ليرتفع عدد المنصات إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2025، وفق بيانات شركة "بيكر هيوز".