إعلان

الرقابة المالية توقع بروتوكولاً لتطوير الكوادر البشرية في قطاع تمويل المشروعات

كتب : ميريت نادي

04:35 م 25/05/2026

الهيئة العامة للرقابة المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن البروتوكول يعد الخامس خلال شهر ضمن سلسلة من اتفاقات التعاون التي يبرمها المعهد مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة في القطاع، بهدف تعزيز الشراكة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة للعاملين بقطاع التمويل.


ما أهداف البروتوكول؟

ويستهدف البروتوكول إتاحة استفادة أعضاء الاتحاد من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، بما يسهم في تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع، ومواكبة التطور المستمر في أنشطة التمويل غير المصرفي.

كما يتضمن البروتوكول الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الشركات الأعضاء، من خلال ضم الكوادر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يعزز من جودة العملية التدريبية وارتباطها بالخبرات العملية.


برامج تدريبية للشباب


وأكد إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الكوادر البشرية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة والاستدامة، ودعم دور القطاع في الاقتصاد المصري وتوسيع مظلة الشمول المالي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الرقابة المالية قطاع تمويل المشروعات الكوادر البشرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الدولار يتراجع مقابل الجنيه بنهاية آخر يوم عمل قبل إجازة العيد
أخبار البنوك

الدولار يتراجع مقابل الجنيه بنهاية آخر يوم عمل قبل إجازة العيد
من 10 إلى 710 جنيهات.. زيادة أسعار زيوت شل في مصر والتطبيق مطلع يونيو
أخبار السيارات

من 10 إلى 710 جنيهات.. زيادة أسعار زيوت شل في مصر والتطبيق مطلع يونيو
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة
شئون عربية و دولية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة
قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب
زووم

قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب
الإعدام للمتهم في قضية "سبايدر مان" بورسعيد
أخبار المحافظات

الإعدام للمتهم في قضية "سبايدر مان" بورسعيد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟