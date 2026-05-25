شهد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن البروتوكول يعد الخامس خلال شهر ضمن سلسلة من اتفاقات التعاون التي يبرمها المعهد مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة في القطاع، بهدف تعزيز الشراكة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة للعاملين بقطاع التمويل.



ما أهداف البروتوكول؟

ويستهدف البروتوكول إتاحة استفادة أعضاء الاتحاد من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، بما يسهم في تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع، ومواكبة التطور المستمر في أنشطة التمويل غير المصرفي.

كما يتضمن البروتوكول الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الشركات الأعضاء، من خلال ضم الكوادر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يعزز من جودة العملية التدريبية وارتباطها بالخبرات العملية.



برامج تدريبية للشباب



وأكد إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الكوادر البشرية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة والاستدامة، ودعم دور القطاع في الاقتصاد المصري وتوسيع مظلة الشمول المالي.