قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنه يواصل التنسيق الدائم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون مع مختلف الجامعات المصرية لنشر فكر العمل الحر وتأهيل الخريجين لمساعدتهم على إقامة مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة عبر برنامج "محاكاة الأعمال المدعوم من البنك المركزي المصري.

ويأتي ذلك وفقا لبيان الجهاز اليوم، من خلال إتاحة حزمة متكاملة من الخدمات غير المالية والدعم الفني التي تضمن تزويدهم بالخبرات الإدارية والتسويقية اللازمة مما يوفر لهم فرص عمل مستدامة ويأتي ذلك استكمالا لدور الجهاز في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم ودعم ابتكاراتهم في مجال ريادة الأعمال.



وقال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن الجهاز يسعى لتأهيل الشباب وتمكينهم من خلال مساعدتهم على الانتقال من الإطار الأكاديمي التقليدي إلى بيئة تحاكي سوق العمل الحقيقي.

ما هو برنامج محاكاة الأعمال؟

وقام الجهاز بتنظيم دورة تدريبية متخصصة لمحاكاة أعمال المشروعات الصغيرة بكلية الإعلام جامعة عين شمس لطلاب الفرق النهائية بالكلية أقيمت على مدار يومين ضمن توجه يركز على إعداد كوادر شبابية تمتلك القدرة على التفكير الإداري والمالي واتخاذ القرار.



وأوضح رحمي أن منظومة الخدمات غير المالية التي يتيحها الجهاز هي منظومة متكاملة ولا تقتصر على التأهيل المعرفي وبناء القدرات فحسب بل تمتد لتشمل الدعم الإجرائي والتسويقي.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تحديث هذه المنظومة بشكل مستمر بما في ذلك البرامج التدريبية وبناء القدرات لتواكب أحدث متطلبات السوق وآليات التحول الرقمي.

بالإضافة إلى التوسع في تقديم الاستشارات الفنية وإعداد دراسات الجدوى الاسترشادية وتيسير إجراءات التراخيص، فضلا عن فتح آفاق تسويقية جديدة عبر المعارض والتشبيك التجاري بما يضمن تمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالمهارات والآليات اللازمة لإدارة مشروعاتهم بنجاح.



وأضاف رحمي أن تدريب محاكاة الأعمال تم تصميمه وتطويره من خلال "جمعية بنوك الادخار الألمانية" وقد تم تقديمه في مصر بالتعاون مع البنك المركزي المصري ويعكس تبني الجهاز لهذا البرنامج التدريبي المبتكر استراتيجية الجهاز في تعزيز شراكاته مع كبرى المؤسسات الدولية والمالية لنقل.

وتوطين أفضل الخبرات والممارسات العالمية في مجال الدعم الفني والمؤسسي، مؤكدا على سعي الجهاز من خلال هذه الشراكات إلى صياغة نظم جديدة من الخدمات غير المالية التي تعتمد على التفاعل والمحاكاة الواقعية بما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأوضح أن برنامج تدريب محاكاة الأعمال يتضمن خطة انتشار جغرافية موسعة على مستوى محافظات الجمهورية وستشمل الخطة خلال شهر يونيو البدء في تدريب طلاب كليات جامعتي القاهرة والسويس بالإضافة إلى إتاحة التدريب داخل مكتبة اسكندرية.

وأضاف رحمي أن الجهاز بدأ في تقديم تدريب "محاكاة الأعمال" لطلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية وكذلك لأصحاب المشروعات متناهية الصغر لتطوير مشروعاتهم، مشيراً إلى أنه تم تأهيل كوادر متخصصة من الجهاز لتدريب الشباب وأصحاب المشروعات.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن فكرة تدريب "محاكاة الأعمال" تقوم على تبسيط المفاهيم والبنود المالية التي تواجه أصحاب المشروعات في الواقع العملي وتدريب الطلاب على كيفية حساب تكاليف وإيرادات مشروعهم بدقة وتحديد الموقف المالي للمشروع.