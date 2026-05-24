إي آند تطلق عرض تجوال الحج وتكثف تواجدها داخل مطار القاهرة

كشفت شركة إي آند مصر، العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق عرض حصري لخدمات التجوال بمناسبة موسم الحج، في إطار التزام الشركة المستمر بتطوير خدماتها وتقديم حلول متكاملة تواكب احتياجات عملائها في مختلف المناسبات، بما يضمن للحجاج المصريين تجربة اتصال موثوقة وسلسة تساعدهم على البقاء على تواصل دائم مع ذويهم والاستفادة من الخدمات الرقمية بسهولة وكفاءة طوال فترة الرحلة.

وبحسب بيان الشركة اليوم، أوضحت إي آند مصر أنها تكثف تواجدها داخل مطار القاهرة الدولي من خلال 3 أكشاك مخصصة داخل صالات المغادرة، لتقديم الدعم المباشر للمسافرين إلى السعودية، ومساعدتهم في تفعيل الشرائح والتأكد من جاهزية خدمات التجوال قبل السفر.

كما يتضمن العرض باقة تجوال بسعة 80 جيجابايت، بالإضافة إلى 200 دقيقة مكالمات للاستخدام داخل السعودية، بما يمنح الحجاج تجربة سلسة وموثوقة دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية بعد الوصول.