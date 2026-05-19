استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 20 و50 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.