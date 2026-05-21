إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:25 ص 21/05/2026

اسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، بينما انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 108.34 جنيه، بزيادة 8 قروش.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 92.05 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.29 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 124.51 جنيه، بتراجع 2.76 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 134.13 جنيهًا، بتراجع 8.26 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض البيض الأبيض البيض البلدي أسعار الدواجن الفراخ البيضاء بورصة الدواجن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الدولار يهبط تحت حاجز الـ 53 جنيها في منتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يهبط تحت حاجز الـ 53 جنيها في منتصف تعاملات اليوم
هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟
زووم

هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟

لماذا تتفق التوقعات على تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟
أخبار البنوك

لماذا تتفق التوقعات على تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟
5 أبراج الأكثر حظًا وسعادة في أيام العيد منها الأسد
علاقات

5 أبراج الأكثر حظًا وسعادة في أيام العيد منها الأسد

بالصور.. مسجل خطر يتحول إلى امرأة لخداع متابعي "التيك توك"
حوادث وقضايا

بالصور.. مسجل خطر يتحول إلى امرأة لخداع متابعي "التيك توك"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان