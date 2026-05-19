إعلان

البورصة توافق على القيد المؤقت لـ"أو جي كابيتال" برأس مال 10 ملايين جنيه

كتب : ميريت نادي

03:49 م 19/05/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت البورصة المصرية موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على القيد المؤقت لشركة "أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ" بالسوق الرئيسي، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تعكس استمرار جهود تنشيط سوق الطروحات وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضحت البورصة في إفصاح صادر اليوم، أن رأسمال الشركة المصدر يبلغ 10 ملايين جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ممثلة في إصدار واحد، على أن يتم إدراج أسهمها ضمن قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "خدمات مالية غير مصرفية" اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026.

ضوابط القيد المؤقت

أكدت البورصة أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة المقيدة قيدًا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ القيد، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وذلك لحين استيفاء باقي شروط القيد بعد إدراج أسهم الزيادة

وأضافت أنه في حال عدم التزام الشركة باستيفاء متطلبات قواعد القيد خلال المهلة المحددة، يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن، مع إمكانية مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدر وفقًا للمبررات والخطة الزمنية المقدمة من الشركة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية القيد المؤقت الطروحات الحكومية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يشترط قانون الأسرة الجديد موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟.. رئيس
حوادث وقضايا

هل يشترط قانون الأسرة الجديد موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟.. رئيس
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
ما سنّ وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
أخبار مصر

ما سنّ وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
شئون عربية و دولية

زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين
زووم

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو