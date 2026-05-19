أعلنت البورصة المصرية موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على القيد المؤقت لشركة "أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ" بالسوق الرئيسي، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تعكس استمرار جهود تنشيط سوق الطروحات وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضحت البورصة في إفصاح صادر اليوم، أن رأسمال الشركة المصدر يبلغ 10 ملايين جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ممثلة في إصدار واحد، على أن يتم إدراج أسهمها ضمن قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "خدمات مالية غير مصرفية" اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026.

ضوابط القيد المؤقت

أكدت البورصة أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة المقيدة قيدًا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ القيد، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وذلك لحين استيفاء باقي شروط القيد بعد إدراج أسهم الزيادة

وأضافت أنه في حال عدم التزام الشركة باستيفاء متطلبات قواعد القيد خلال المهلة المحددة، يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن، مع إمكانية مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدر وفقًا للمبررات والخطة الزمنية المقدمة من الشركة.